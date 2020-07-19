Osmanlıspor 4-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in son hafta maçında Osmanlıspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, gol düellosu şeklinde geçen maçı 4-3 kazanmasına rağmen kümede kalma hedefine ulaşamadı. Boluspor'un deplasmanda Eskişehir'i 3-0 mağlup etmesiyle Osmanlıspor, TFF 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.

Osmanlıspor'un maçtaki galibiyet gollerini 31'de Mertan Caner Öztürk (pen.), 58'de Doğukan Efe ile 62 ve 80'de Beykan Şimşek kaydetti. Konuk takımın golleri ise 19'da Celal Emir Dede, 38'de Foxi ve 66'da Mrsic'ten geldi.

Başkent ekibi ligi 30 puanla 16. sırada noktalayıp 2. Lig'e düşerken, Boluspor ise 33 puanla 15. sırayı elde ederek kümede kalmayı başardı.