Osmanlıspor 4-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Osmanlıspor, evinde Balıkesirspor'u 4-3 mağlup etmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı. Başkent ekibi, Boluspor'un Eskişehir'i mağlup etmesiyle 1. Lig'e veda eden son takım oldu.
TFF 1. Lig'in son hafta maçında Osmanlıspor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, gol düellosu şeklinde geçen maçı 4-3 kazanmasına rağmen kümede kalma hedefine ulaşamadı. Boluspor'un deplasmanda Eskişehir'i 3-0 mağlup etmesiyle Osmanlıspor, TFF 1. Lig'e veda eden 3. takım oldu.
Osmanlıspor'un maçtaki galibiyet gollerini 31'de Mertan Caner Öztürk (pen.), 58'de Doğukan Efe ile 62 ve 80'de Beykan Şimşek kaydetti. Konuk takımın golleri ise 19'da Celal Emir Dede, 38'de Foxi ve 66'da Mrsic'ten geldi.
Başkent ekibi ligi 30 puanla 16. sırada noktalayıp 2. Lig'e düşerken, Boluspor ise 33 puanla 15. sırayı elde ederek kümede kalmayı başardı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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