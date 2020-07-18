TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 2. Lig 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı 'da

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da

2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm futbolseverler izleyebilsin diye ’nin spor kanalı ’da…İşte yayınlanacak olan karşılaşmalar ve maç takvimi...

2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. 'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece 'da…

20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ

20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı
20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı
22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı
22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı

21 TEMMUZ 2020 SALI

20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - HOPASPOR | canlı
22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı

22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı
22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı

24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE

20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR

Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

  1. 18.07.2020
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