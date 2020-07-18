TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da
2. Lig ve 3. Lig Play-Off heyecanı tüm futbolseverler izleyebilsin diye Türkiye’nin spor kanalı A Spor’da…İşte yayınlanacak olan karşılaşmalar ve maç takvimi...
2. Lig'den sekiz, 3. Lig'den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'dan 28 Temmuz'a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor'da…
20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı
20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı
22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı
22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı
21 TEMMUZ 2020 SALI
20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ARTVİN HOPASPOR | canlı
22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı
22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı
22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı
24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE
20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR
Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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