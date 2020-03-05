Rekorlar Samsun’da
2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Samsunspor, 67 puan toplayarak profesyonel liglerde en fazla puan alan takım oldu.
2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Samsunspor, 67 puan toplayarak profesyonel liglerde en fazla puan alan takım oldu. Kırmızı Şimşekler 10 golle Türkiye'deki tüm liglerde en az gol yiyen takım olmayı başararak dikkat çekti.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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