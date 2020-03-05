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05 Mart 2020, Perşembe
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Rekorlar ’da

Rekorlar Samsun’da

2. Lig 'ta şampiyonluğa koşan , 67 puan toplayarak profesyonel liglerde en fazla puan alan takım oldu.

2. Lig 'ta şampiyonluğa koşan , 67 puan toplayarak profesyonel liglerde en fazla puan alan takım oldu. Kırmızı Şimşekler 10 golle 'deki tüm liglerde en az gol yiyen takım olmayı başararak dikkat çekti.
  1. 5.3.2020
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