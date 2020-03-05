Manisa FK'da Volkan Okumak sevinci
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirvenin 10 puan gerisine düşerek direkt şampiyonluk yarışında psikolojik olarak havlu atan Manisa Futbol Kulübü'nde sezon başında sakatlanan Volkan Okumak'ın iyileşmesi teselli oldu.
Sezonun 5'inci haftasında iç sahada oynanan Sarıyer maçında sağ ayak kaval kemiği kırılan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İstanbul'da tamamlanan tedavi sürecinin ardından bireysel antrenmanlara başladı. Gurbetçi futbolcunun takımla çalışmalara 2-3 hafta sonra başlayacağı açıklandı. Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen Volkan'ın kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 05.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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