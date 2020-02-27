Manisa FK pes etmeyecek

Grupta üst üste 2 maç galibiyete hasret kaldıktan sonra Gümüşhanespor'u evinde 7-1 gibi farklı skorla yenerek moral bulan siyah-beyazlılarda Arslan, pazar günü oynanacak Pendikspor deplasmanı öncesi, "İnancımızdan ve mücadelemizden birşey kaybetmek istemiyoruz. Pendikspor deplasmanına büyük önem veriyoruz. Genç ve diri bir takım. İçlerinde eski öğrencilerim de var. Zorlu bir maç olacak ama biz kendi mücadelemizi sahaya yansıttığımız takdirde herkesi yenecek gücümüz var. Eksik yanlarımızı en kısa sürede en iyi noktaya getireceğiz. Şampiyonluk arzusuyla, mutlaka bir üst lige çıkma yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.