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27 Şubat 2020, Perşembe
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Nisan’da şampiyon

Nisan’da şampiyon

hocası , 1.5 aylık süreci kayıpsız geçtikleri takdirde, şampiyonluğu ’dan önce ilan edebileceklerini söyledi.

hocası , 1.5 aylık süreci kayıpsız geçtikleri takdirde, şampiyonluğu 'dan önce ilan edebileceklerini söyledi. Sağlam, "Futbolcularla konuştuk. Fedakarlık zamanı" dedi.
  1. 27.2.2020
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