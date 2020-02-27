Nisan’da şampiyon
Samsun hocası Ertuğrul Sağlam, 1.5 aylık süreci kayıpsız geçtikleri takdirde, şampiyonluğu 25 Nisan’dan önce ilan edebileceklerini söyledi.
- 27.2.2020
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şems Arda şimdi nerede?
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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