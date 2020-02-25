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25 Şubat 2020, Salı
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hayata tutundu

Manisa hayata tutundu

Kırmızı Grup'ta evinde 'yi 7-1 yenen FK'de moraller yerine geldi.

Kırmızı Grup'ta evinde 'yi 7-1 yenen FK'de moraller yerine geldi. İki maç sonra kazanan yeşilbeyazlı ekibin teknik direktörü , şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ve sonuna kadar gideceklerini dile getirdi.
  1. 25.2.2020
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