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25 Şubat 2020, Salı
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Ban-Ban iddialı

Ban-Ban iddialı

2. Lig lideri Bandırma'nın teknik direktörü , "Lider kalmamız önümüze daha ümitle bakmamıza neden oluyor. Geri sayım başladı ve bütün ipler bizim elimizde" dedi.

2. Lig lideri Bandırma, karşısında son dakikada gelen 1-0'lık yenilgiyi unutacak. Teknik adam , "Lider kalmamız önümüze daha ümitle bakmamıza neden oluyor. Geri sayım başladı ve bütün ipler bizim elimizde" sözlerini sarf etti.
  1. 25.2.2020
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