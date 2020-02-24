Onur Göçmez: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam" - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 2. Lig Onur Göçmez: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam"

: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam"

Onur Göçmez: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam"

2'nci grupta Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Ligde liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar 25'inci haftayı 'un 1 puan önünde 51 puanla lider tamamladı.

2'nci grupta zirvede yer alan Bandırmaspor'da dün Sakaryaspor deplasmanında son dakikalarda gelen mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Rakibine 1-0 yenilen bordo beyazlılar, 25'inci haftayı 'un 1 puan önünde 51 puanla lider tamamladı. Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Birbirinden önemli üç maçın oynandığı haftayı mağlubiyet ile kapatmak bizi derinden üzdü. maçına genel olarak baktığımızda her iki tarafa da gidip gelen bir maç oldu. Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta son dakika çıkarken kaptırdığımız top dönüşü yediğimiz gol bizi ve oyuncularımızı çok üzdü. Ancak puan sıralamasında lider kalmamız önümüze daha ümitle bakmamıza neden oluyor. Çok zorlu bir 8 hafta atlattık, artık geri sayım başladı ve bundan sonra bütün ipler bizim elimizde. Bundan sonraki maçlarda seri yaparak bu işi göğüslemek istiyoruz'' dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ TAM"

Son 2 maçta 5 puan kaybeden Bordo beyazlılarda yönetim, teknik heyet ve oyunculara güveniyor. Bandırmaspor Asbaşkanı , ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam. Bu dönem rakiplerimiz de kaybetti. Şans bizden yanaydı ancak bundan sonra işi şansa bırakmamalıyız. Kalan 9 maç sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum'' şeklinde konuştu.

  1. 24.02.2020
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