Onur Göçmez: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam"
TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. Ligde liderliğini sürdüren bordo-beyazlılar 25'inci haftayı Ankara Demirspor'un 1 puan önünde 51 puanla lider tamamladı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta zirvede yer alan Bandırmaspor'da dün Sakaryaspor deplasmanında son dakikalarda gelen mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.
Rakibine 1-0 yenilen bordo beyazlılar, 25'inci haftayı Ankara Demirspor'un 1 puan önünde 51 puanla lider tamamladı. Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Birbirinden önemli üç maçın oynandığı haftayı mağlubiyet ile kapatmak bizi derinden üzdü. Sakarya maçına genel olarak baktığımızda her iki tarafa da gidip gelen bir maç oldu. Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta son dakika çıkarken kaptırdığımız top dönüşü yediğimiz gol bizi ve oyuncularımızı çok üzdü. Ancak puan sıralamasında lider kalmamız önümüze daha ümitle bakmamıza neden oluyor. Çok zorlu bir 8 hafta atlattık, artık geri sayım başladı ve bundan sonra bütün ipler bizim elimizde. Bundan sonraki maçlarda seri yaparak bu işi göğüslemek istiyoruz'' dedi.
"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ TAM"
Son 2 maçta 5 puan kaybeden Bordo beyazlılarda yönetim, teknik heyet ve oyunculara güveniyor. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam. Bu dönem rakiplerimiz de kaybetti. Şans bizden yanaydı ancak bundan sonra işi şansa bırakmamalıyız. Kalan 9 maç sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum'' şeklinde konuştu.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Onur Göçmez: ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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