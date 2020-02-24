TFF 2'nci Lig Kırmızı grupta zirvede yer alan Bandırmaspor'da dün Sakaryaspor deplasmanında son dakikalarda gelen mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

Rakibine 1-0 yenilen bordo beyazlılar, 25'inci haftayı Ankara Demirspor'un 1 puan önünde 51 puanla lider tamamladı. Bandırmaspor teknik direktörü Serdar Bozkurt, ''Birbirinden önemli üç maçın oynandığı haftayı mağlubiyet ile kapatmak bizi derinden üzdü. Sakarya maçına genel olarak baktığımızda her iki tarafa da gidip gelen bir maç oldu. Karşılıklı pozisyonların olduğu maçta son dakika çıkarken kaptırdığımız top dönüşü yediğimiz gol bizi ve oyuncularımızı çok üzdü. Ancak puan sıralamasında lider kalmamız önümüze daha ümitle bakmamıza neden oluyor. Çok zorlu bir 8 hafta atlattık, artık geri sayım başladı ve bundan sonra bütün ipler bizim elimizde. Bundan sonraki maçlarda seri yaparak bu işi göğüslemek istiyoruz'' dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIMIZ TAM"

Son 2 maçta 5 puan kaybeden Bordo beyazlılarda yönetim, teknik heyet ve oyunculara güveniyor. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez, ''Hocamız ve Futbolcularımız çok değerli ve güvenimiz tam. Bu dönem rakiplerimiz de kaybetti. Şans bizden yanaydı ancak bundan sonra işi şansa bırakmamalıyız. Kalan 9 maç sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum'' şeklinde konuştu.