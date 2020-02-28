Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek! Dua ettiler...
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında pazar günü sahasında Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak olan Sarıyer, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi dün akşam İdlib’te hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından dua edildi.
Antrenman ardından Sarıyer Yöneticisi Ali Büyükasar yaptığı kısa açıklamada, "Bugün burada futbol konuşmak isterdik ancak ülkemizin içinde bulunduğu şu kritik durumda ifade etmemiz gereken çok daha mühim meselelerimiz var. Sarıyer Spor Kulübü camiası olarak acımız çok büyük. Suriye'de kahramanca savaşan Mehmetçiğimize Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Her daim şanlı ordumuzun yanındayız. Bu güzel vatan için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden askerimiz var olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder; şehit yakınlarının her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. Bizim için önce vatan, sonra vatan" ifadelerini kullandı.
Antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcular Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek Mehmetçiklere desteklerini gönderdi.
- 28.02.2020
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek! Dua ettiler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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