Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek! Dua ettiler... - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek! Dua ettiler...

Sarıyer Kulübü'nden Mehmetçiğe anlamlı destek! Dua ettiler...

2. Lig 'un 26. haftasında pazar günü sahasında 'nü ağırlayacak olan Sarıyer, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi dün akşam ’te hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından dua edildi.

2. Lig 'un 26. haftasında pazar günü sahasında 'nü ağırlayacak olan Sarıyer, antrenman öncesi İblid'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunup, dua etti.

Antrenman ardından Sarıyer Yöneticisi Ali Büyükasar yaptığı kısa açıklamada, "Bugün burada futbol konuşmak isterdik ancak ülkemizin içinde bulunduğu şu kritik durumda ifade etmemiz gereken çok daha mühim meselelerimiz var. Sarıyer Spor Kulübü camiası olarak acımız çok büyük. Suriye'de kahramanca savaşan Mehmetçiğimize Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Her daim şanlı ordumuzun yanındayız. Bu güzel vatan için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden askerimiz var olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder; şehit yakınlarının her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. Bizim için önce vatan, sonra vatan" ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcular Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek Mehmetçiklere desteklerini gönderdi.

  1. 28.02.2020
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