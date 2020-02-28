TFF: Şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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: Şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulacak

TFF: Şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulacak

'nin bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

'ndan () yapılan açıklamaya göre; , TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

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  1. 28.02.2020
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