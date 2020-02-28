TFF: Şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunulacak
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, TFF 1., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.
Ayrıca 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.
- 28.02.2020
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