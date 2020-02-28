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28 Şubat 2020, Cuma
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En anlamlı ziyaret

En anlamlı ziyaret

Başkanı , ’yla bir araya geldi.

Başkanı , 'yla bir araya geldi. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı ve Başkanı Taci Bayhan'ın da yer aldığı ziyarette hatıra fotoğrafı da çekildi.
  1. 28.2.2020
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