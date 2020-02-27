FIFA kiralık transfere sınır getirdi

FIFA transferde dengeleri değiştirecek bir karara daha imza attı.

Oyuncu kiralamada yeni bir döneme geçildiğini açıklayan FIFA, 22 yaş ve üstü oyuncuların kiralık transferine sınır getirdi.

EN FAZLA 8 OYUNCU...

Zürih'te gerçekleştirilen toplantıda alınan karara göre, 22 yaş ve üstü kiralamada en fazla 8 oyuncuya izin verilecek. Ayrıca iki kulüp birbirinden en fazla 3 oyuncu kiralayabilecek. Yeni kural 2020'nin haziran ayından itibaren uygulanmaya başlayacak. 2022-2023 sezonundan itibaren ise 8 olan kiralama sınırı 6 oyuncuya düşürülecek.

FIFA, oyuncu kiralamanın 'sadece gelişim amaçlı' yapılmasını sağlamak için bu kararın alındığını duyururken, FIFA'ya bağlı tüm federasyonların 3 yıl içinde bu sisteme uyum sağlamalarının beklendiği ifade edildi.