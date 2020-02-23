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23 Şubat 2020, Pazar
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'dan paylaşımı

FIFA'dan Galatasaray paylaşımı

'ın 'de 'yi 21 yıl sonra mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 'nın resmi twitter hesabından paylaşım geldi.

Galataaray, 23. hafta karşılaşmasında 'yi 'de 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı oyuncu ve taraftarların büyük sevinç yaşadığı dünya derbisiyle ilgili 'dan flaş bir paylaşım geldi.

FIFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

" taraftarları için unutulmayacak bir gün.

en tutkulu derbilerinden birinde rakipleri Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra ilk kez mağlup ettiler"

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 23:03
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