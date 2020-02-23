FIFA'dan Galatasaray paylaşımı
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra mağlup ettiği karşılaşmanın ardından FIFA'nın resmi twitter hesabından paylaşım geldi.
Galataaray, Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı kırmızılı oyuncu ve taraftarların büyük sevinç yaşadığı dünya derbisiyle ilgili FIFA'dan flaş bir paylaşım geldi.
FIFA'nın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray taraftarları için unutulmayacak bir gün.
Futbolun en tutkulu derbilerinden birinde rakipleri Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra ilk kez mağlup ettiler"
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 23:03
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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