Samsunspor her alanda zirveyi zorluyor - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Samsunspor her alanda zirveyi zorluyor

her alanda zirveyi zorluyor

Samsunspor her alanda zirveyi zorluyor

2. Lig ekiplerinden , geride kalan haftalarda topladığı 67 puanla profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. ekibi ayrıca 26 haftada yediği 10 golle, yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım olma başarısını gösterdi.

, ligde topladığı 67 puanla; 'de , , , 1. Lig'de ise lider Hatayspor, ve gibi takımları geride bıraktı. Kırmızı-beyazlılar 26 haftada 78 olan maksimum puanın sadece 11'ini alamadı. Geride kalan sürede 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, iç sahada 38, deplasmanda ise 29 puan toplayarak bu alanlarda da liglerinde zirvede bulunuyor. 10 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan kırmızı-beyazlılar, yediği 10 golle, yine Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TAKIM SAMSUNSPOR
Süper Lig lideri Başakşehir 24 haftada toplam 49 puan, TFF 1. Lig lideri Hatayspor 25 haftada 49 puan, TFF 2. Lig lideri Bandırmaspor 26 haftada 54 puan, TFF 3. Lig gruplarında lider olan Serik Belediyespor 51 puan, Kocaelispor 58 puan ve Karacabey Belediyespor 58 puan topladı. TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor ise 26 haftada 67 puan toplayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Samsunspor ayrıca iç sahada ve dış sahada en çok puan toplayan takım da oldu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIMIN KALECİSİ ESKİ BİR FUTBOLCU
Türkiye liglerinin en az gol yiyen takımı Samsunspor, 26 haftada sadece 10 gol yedi. Kaleci , 26 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü. 2,02 metre uzunluğunda 22 yaşındaki dev kaleci, 19 maçta kalesini gole kapattı. Nurullah Aslan'ın hayat hikayesi de gösterdiği başarılı performans kadar dikkat çekiyor. Aslan, futbola başladığı Termespor'da 7 yıl stoper mevkiinde oynadıktan sonra 'de yer alan takımındaki yedek kalecinin kovulmasının ardından kaleci oldu. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci, olduğu Erbaaspor'da başarısıyla göz doldurduktan sonra Samsunspor'a transfer oldu. Bu sezon itibariyle kaleyi devralan genç file bekçisi, Türkiye liglerinin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Nurullah Aslan'ın kendisi gibi kaleci olan babası Abdullah Aslan'da Samsunspor'da uzun yıllar kalecilik yapmış ve 2014 yılında 42 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

  1. 04.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Samsunspor her alanda zirveyi zorluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN