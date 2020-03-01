Samsunspor 4-1 İnegölspor | MAÇ SONUCU
TFF 2. Lig'in 25. haftasında üst sıraları yakın ilgilendiren mücadelede Samsunspor ile İnegölspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanırken üst üste aldığı 10. galibiyetiyle puanının 67'ye çıkarırken en yakın rakibiyle farkını 10'a çıkarttı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Samsunspor, play-off mücadelesi veren İnegölspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Samsunspor, 6. dakikada Guido Koçer'in golüyle 1-0 öne geçti. İnegölspor, 23. dakikada Cengiz Ötkün'ün golüyle skora dengeyi getirdi ancak Samsunspor'un yanıtı gecikmedi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında bir kez daha sahne alan Guido Koçer, Samsunspor'u bir kez daha öne geçiren golü attı.
Dakikalar 31'i gösterdiğinde Samsunspor farkı 2'ye yükseltti. Ev sahibinde Burak Çalık, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
Mücadelede 86. dakika oynanırken Samsunspor farkı 3'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda Bahattin Köse, Samsunspor'u rahatlatan golü kaydetti! Bahattin Köse böylece gol sayısını 19'a yükseltti.
Maçta başka gol olmayınca Samsunspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki kırmızı-beyazlılar üst üste 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar 26. haftayı 67 puanla kapattı. İnegölspor ise 43 puanda kaldı.
- 01.03.2020
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