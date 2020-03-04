Alt liglerden haberler (04.03.20)

BANDIRMA

Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, Niğde Anadolu'yu deplasmanda 2-0 yenip 1 puan farkla liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Serdar Bozkurt, "Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aştık" derken asbaşkan Onur Göçmez'e teşekkür etti.



SAKARYASPOR

Ligde 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen ve Kırmızı Grup'ta iddialı duruma gelen Sakarya'da yüzler gülüyor. Son olarak deplasmanda Etimesgut engelini aşan Tatangalar'ın hocası Şaban Yıldırım, "Şampiyonluğu zorlayacağız" diye konuştu.



SANCAKTEPE

Beyaz Grup'ta Şanılurfa'nın ardından Sarıyer'i de 5-0'la mağlup eden Sancaktepe'de bayram havası yaşanıyor. İstanbul ekibinin hocası Mustafa Çapanoğlu, "Play-off potasında kalmak adına önemli bir galibiyet aldık. Takımı kutluyorum" dedi.



ANKARA DEMİR

Son üç deplasmanda 7 puan kaybetse de Kırmızı Grup'ta şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Ankara Demir'de 1-0'lık Eyüp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Başkan Haluk Yılmaz, mutlu sona ulaşmak istediklerini ifade etti.



SERİK'TE ÇİFTE MUTLULUK

3.Lig 1. Grup'ta lider durumdaki Serik Belediyespor'da bayram havası yaşanıyor. Sultanbeyli'yi deplasmanda 2-0 yenen Antalya ekibi, takipçisi 24 Erzincan'ın yenilmesiyle çifte mutluluk yaşadı. Bir maç eksiğiyle 3 puan farkla lider olan Serik'in hocası Engin Korukır, "Yolun sonu 2. Lig" dedi.



M.YEŞİLYURT

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. Lig 3. Grup'ta kurtuluş mücadelesini sürdürüyor. Doğu ekibinin başkanı Tahsin Yılmaz, "Modafen'i yenip kritik bir galibiyet aldık. Bu sezon ligde kalacağız" dedi.



DÜZCESPOR

1.Grup'ta 52 Ordu'yu mağlup edip yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Düzcespor'un playoff inadı sürüyor. İki hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mustafa Sarıgül'ün takıma inancı tam.



68 AKSARAY VAZGEÇMİYOR

1.Grup'ta şampiyonluk mücadelisi veren 68 Aksaray Belediyespor, zirve yarışındaki rakibi 24 Erzincan'ı yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın hocası Cem Kavçak, "Liderle aramızda 4 puan fark var. Serik'in bir maçı da eksik ama 8 haftada her şey değişebilir" dedi.



PENDİK MUCİZESİ

2.Lig'de haftanın sürprizini Pendikspor yaptı. Beyaz Grup'ta iddialı durumdaki Manisa'yı 3-2 mağlup eden İstanbul ekibi, 3 maç sonra kazanıp play-off iddiasını sürdürdü. Başkan Mustafa Şahinyılmaz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



HEKİMOGLU FIRTINASI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon fırtınası esiyor. Son olarak İnegöl'ü yenip üst üste 3'üncü galibiyetini alan bordo- mavili takım play-off yolunda büyük avantaj yakaladı. Geçen yıl 3. Lig'de şampiyon olarak geldiklerini ve hedefi 1. Lig olarak belirlediklerini kaydeden başkan Celil Hekimoğlu, "Bizim amacımız önce Trabzon, sonra Türk futboluna önemli değerler kazandırmak. Kentimizi 1. Lig'de temsil etmek istiyoruz. Bunun için iyi bir ekip kurduk. Tesislerimizi yaptık. Bu sezon TFF 1. Lig hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

ADANA DEMİR

Güney temsilcisi kalesini kapatamadığı için sıkıntı yaşıyor. ADS 8 maçtır gol yiyor. Bu soruna bir türlü çare bulamıyor.

ADANASPOR

Teknik direktör Coşkun Demirbakan: "Maç berabereyken kritik pozisyonları harcadık. Sonra duran toptan golü yedik"

AKHİSAR

Onur Ayık, Eskişehirspor karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle oynadı. Akhisarspor'un kritik galibiyetinde başrolü oynadı.

ALTINORDU

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu "Belki de rakibe verdiğimiz bir pozisyonda golü yedik. Hak ettiğimiz maçı kaybettik"

HATAYSPOR

Teknik direktör Mehmet Altıparmak: "Zemin hiç iyi değildi. Zirve adına keyifli maç oldu. Haftaya final gibi bir maçımız var"

İSTANBUL

Teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı: "Her iki yarıda da çok pozisyon bulduk. Galibiyet çok önemliydi. Oyuncuları tebrik ederim"

KARAGÜMRÜK

Genç stoper Fatih Kuruçuk kritik goller atıyor. Hatay (1-1, 90+1'de attı), Eskişehir (2-0, 55'te attı), Osmanlı (1-1, 88'de attı)

MENEMEN

Teknik sorumlu Dilaver Mutlu: "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yan toptan hatalı goller yedik"