Selam size yiğitler

Sadece Süper Lig'de değil, alt liglerde de şehitlerimiz anıldı, mücadeleye devam eden Mehmetçik'e destek yağdı. Liglerde oynanan onlarca maçta futbolcular askerimizi selamladı.

Kahraman şehitlerimiz için dualar okundu, İstiklal Marşı'mız daha bir coşkuyla söylendi, bayraklar açıldı… Türk Milleti'nin birlikteliği bir kez daha dosta güven, düşmana korku saldı.