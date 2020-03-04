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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Kestel zirveye çıktı

zirveye çıktı

Kestel zirveye çıktı

7.Grup'ta zirve mücadelesi veren Kestelspor, 'yi Serhat ve Mehmet'in golleriyle 2-1 yendi. 'nın kaybıyla liderliğe çıkan 'in Başkanı , "Şampiyon olacağız" dedi.

7.Grup'ta zirve mücadelesi veren Kestelspor, 'yi Serhat ve Mehmet'in golleriyle 2-1 yendi. 'nın kaybıyla liderliğe çıkan 'in Başkanı , "Şampiyon olacağız" dedi.
  1. 4.3.2020
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