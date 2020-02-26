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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Samsunspor şahlandı

şahlandı

Samsunspor şahlandı

Evinde yenilmeyen ve 125 takım arasında evinde kaybetmeyen tek kulüp olan Samsun, istatistikleri alt üst ede ede . 1 Lig’e koşuyor.

2. Lig takımlarından , maç başına yakaladığı 2.56 puan ortalaması ile profesyonel liglerinde en yüksek puan ortalaması tutturan takım unvanıyla ön plana çıktı. Kaleci ağlarında gördüğü 9 golle liglerin en az gol yiyen kalecisi oldu. En yakın rakibi FK'nın 7 puan önünde lider Samsunspor, sadece mücadele ettiği TFF 2. Lig'de değil, Türkiye profesyonel liglerinde de istatistiklerde ilk sıralarda yer alıyor. , TFF 1. Lig, TFF 2. Lig , TFF 2. Lig , TFF 3. Lig 1. Grup, TFF 3. Lig 2. Grup ve TFF 3. Lig 3. Grup'ta bu sezon şimdiye kadar oynanan karşılaşmalarda en yüksek puan ortalamasını tutturan takım olan Samsunspor, maç başına 2.56 puan ortalaması yakaladı. Samsunspor, ayrıca Türkiye liglerinde sahasında mağlup olmayan tek ekip ve 7 ligde mücadele eden 125 takım arasında da en az gol yiyen takım olarak dikkat çekti.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 22 maçta 45 puan topladı. Bordo-mavililer, maç başına da 2.05 puan ortalaması tutturdu. TFF 1. Lig'de lider Hatayspor 23 maçta elde ettiği 45 puanla 1.96 puan ortalaması yakaladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, 25 karşılaşmada 64 puan toplayarak, maç maçına 2.56 puan ortalamasıyla bu alanda lider oldu. TFF 2. Grup'ta ilk sırada bulunan Bandırmaspor, 25 maçta hanesine yazdırdığı 51 puanla maç başına 2.04 puan ortalaması elde etti.

REKORA KOŞUYOR
Lider Samsunspor , yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Art arda kazandılar. (1922 Konya, , Pendik, BAK Spor, Tarsus İY, Afyon, Manisa FK ve Amed ve ) Samsunspor tarihine baktığımızda üst üste en fazla maç kazanma sayısının 10 olduğunu görüyoruz. Bunun dışında 8 ve 7 maçlık seriler de var. Ancak rekor 10 maçın art arda kazanıldığı 1984-85 sezonuna ait. O sezon Hasbi Menteşoğlu başkanlığındaki Samsunspor, efsane kadronun çekirdeği ile o zamanki adı 2. Lig, şimdiki adı 1. Lig olan ligde mücadele ediyordu. Kadrosunda Fatih Uraz, , , Ercüment Coşkundere, Naim Anuştekin, Kenan Topçu ve Rıfat Benli gibi oyuncuları barındıran kırmızı beyazlılar açık farkla şampiyon olacak ve Süper Lig'e yükselecektir. İşte sezon art arda 10 maç kazanılmıştır.

ALSAN '9'A ULAŞTI
Lider Samsunspor, Kırklareli'de 1-0 kazanırken galibiyeti getiren golü Gökhan Alsan attı. 'nın güzel ortasında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Gökhan, toplamda 9 gole ulaştı ve önemli katkılar sunmaya başladı.

NURULLAH'TAN GEÇİT YOK
Samsunspor'da atan futbolcuların yanı sıra tutan futbolcu da Türkiye istatistiklerinde 1. sırada yer alıyor. 22 yaşında 2.02 boyundaki kaleci Nurullah Aslan, bu sezon görev aldığı 23 karşılaşmada sadece 9 gol yedi. Aslan, söz konusu karşılaşmaların sadece 5'inde kalesini gole kapatamazken, 18 mücadelede ise rakiplere geçit vermedi.

BAHATTİN KÖSE ESİYOR
Samsunspor takım istatistiklerinin yanı sıra bireysel istatistiklerde de ön sıralarda yer alıyor. Kırmızı-beyazlıların forvet oyuncusu Bahattin Köse, 21 maçta bulduğu 18 golle etkili bir performans sergiliyor ve birçok satrforu geride bıraktı. Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunan Alexander Sörloth, 22 maçta 19 golle en iyi isim.

  1. 26.2.2020
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