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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Boks maçı

1. Amatör Lig’de Gerze Bld’nin, Sinop’u konuk ettiği maçın sonunda tekme ve yumruklar konuştu.

Maç öncesinde iki takım taraftarları da tribündeki yerlerini doldururken, kulüp başkanları da bir araya gelerek objektiflere dostluk mesajları verdiler. Maç 2-2 bitti. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular arasındaki gerginlik üst seviyelere çıktı ve ortaya istenmeyen görüntüler çıktı. Karşılaşma sonrası yaşanan arbedede futbolcular arasında kavga çıkarken tribünleri sakinleştirmek de oldukça zor oldu. Kulüp Başkanı Cengiz Topuz ve Teknik Direktör Orhan Börekçi iki takım sporcularını ayırmak için ellerinden gelen mücadeleyi sergiledi. Saha içinde ve saha dışında yaşanan olaylar, polisin müdahalesi ile sona erdi.
  1. 26.2.2020
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