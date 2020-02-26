TFF 2. Lig'den haberler - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara TFF 2. Lig'den haberler

2. 'den haberler

TFF 2. Lig'den haberler

2.Grup lideri Kocaelispor engelleri bir bir aşıyor. Kozan’ı deplasmanda mağlup eden Körfez ekibi, 10 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

2.Grup lideri Kocaelispor engelleri bir bir aşıyor. Kozan'ı deplasmanda mağlup eden Körfez ekibi, 10 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Kalan 8 maçın 5'ini alırsa Kocaelispor 2. 'e yükselecek.

NAZİLLİ SERİ ARIYOR

7-2'lik Darıca galibiyetiyle moral bulan 'da teknik direktör Yavuz İncedal, kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken, play-off için bu galibiyeti seri haline getirmeleri gerektiğini vurguladı.

  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 2. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN