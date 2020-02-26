TFF 2. Lig'den haberler

2.Grup lideri Kocaelispor engelleri bir bir aşıyor. Kozan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Körfez ekibi, 10 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Kalan 8 maçın 5'ini alırsa Kocaelispor 2. Lig'e yükselecek.

NAZİLLİ SERİ ARIYOR

7-2'lik Darıca galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken, play-off için bu galibiyeti seri haline getirmeleri gerektiğini vurguladı.