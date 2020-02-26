2.Grup lideri Kocaelispor engelleri bir bir aşıyor. Kozan’ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Körfez ekibi, 10 puan farkla liderliğini devam ettirdi.
2.Grup lideri Kocaelispor engelleri bir bir aşıyor. Kozan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Körfez ekibi, 10 puan farkla liderliğini devam ettirdi. Kalan 8 maçın 5'ini alırsa Kocaelispor 2. Lig'e yükselecek.
NAZİLLİ SERİ ARIYOR
7-2'lik Darıca galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken, play-off için bu galibiyeti seri haline getirmeleri gerektiğini vurguladı.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
TFF 2. Lig'den haberler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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