Milli kimliğimize sahip çıkalım

Bakan Kasapoğlu, Karate 1 Premier Lig’e hazırlanan karatecileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplumların kökleriyle, değerleriyle bağlarının zayıflaması noktasında ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Sporumuz, kültürümüz, sanatımız, gelenek ve göreneklerimiz başta olmak üzere ecdadımızdan bize kalan anlamlı mirası taşımakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız dijitalleşmeyle yayılma gücü çok daha fazla olan popüler kültürün endişe veren etkileriyle zor bir imtihandan geçiyor" dedi. Atalarından kalan kültürün ülkeler arasındaki kardeşliğin harcı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemizin yolu kültürümüze, geleneklerimize, milli kimliğimize sahip çıkmakla geçiyor" ifadesini kullandı.