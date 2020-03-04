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04 Mart 2020, Çarşamba
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Mehmetçik'e tem destek

Mehmetçik'e tem destek

"Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiklerimizle. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem , özel sporcuları ziyaret etti. 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde 'da düzenlenecek 2'nci Down Sendromlular Spor Oyunları hazırlıklarını sürdüren özel sporcuları ziyaret eden Kasapoğlu, Mehmetçiklerin İblid'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiklerimizle. Bugüne kadar kutsal topraklar ve şanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize şifa diliyorum. Sizlerle birlikte onların bu kutsal emanetine sahip çıkacağız, ilelebet bu şanlı medeniyeti, bayrağı payidar kılacağız" dedi. Özel sporcularla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren

Bakan Kasapoğlu, "Askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz. Onlara moral vereceğiz.
Sizlerin heyecanı, cesareti, gücü, askerlerimiz için ayrı bir moral" diye konuştu.

  1. 4.3.2020
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