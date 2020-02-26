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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Sahaya dalan köpek zor ikna edildi

Sahaya dalan köpek zor ikna edildi

3. Grup’ta Kars36spor’un 1461 ile 1-1 kaldığı maça sahaya giren köpek, hakem tarafından çıkarıldı.

3. Grup'ta Kars36spor'un 1461 ile 1-1 kaldığı maça sahaya giren köpek, hakem tarafından çıkarıldı. Yan hakem köpeği yakalayarak ön ayaklarından tutup saha dışına çıkarmak istedi. Orta hakem maçı durdururken, direnen köpeği çıkarmak kolay olmadı.
  1. 26.2.2020
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