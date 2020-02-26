Diriliş Sakarya!

Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Bandırmaspor'u 90'da Okan Eken'in attığı golle yenen Sakarya'da bayram havası yaşanıyor. Puanını 42'ye yükseltip puan farkını 9'a indiren yeşil-siyahlılarda TFF 1. Lig umutları arttı. Tek nik direktör Şaban Yıldırım, "Şampiyonluk ihtimali uzak görünse de şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Olmazsa play-off'tan mücadelemiz sürecek. Geçen yıl finale kadar çıkmış bu camia artık hak ettiği yerlere gelmek istiyor. Rotamız TFF 1. Lig" ifadelerini kullandı

MANİSA'NIN İNADI İNAT

BEYAZ Grup'ta lider Samsun'un 7 puan gerisine düşen Manisa'da teknik direktör Cihat Arslan, takımdan ümidini kesmedi. Arslan, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Gümüşhane galibiyeti moral oldu. Sonuna kadar yarışacağız" diye konuştu.