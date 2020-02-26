Diriliş Sakarya!
Lider Bandırma’yı yenip play-off potasına giren Tatangalar’da teknik direktör Şaban Yıldırım, 1. Lig’i hedeflediklerini söyledi.
Kırmızı Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Bandırmaspor'u 90'da Okan Eken'in attığı golle yenen Sakarya'da bayram havası yaşanıyor. Puanını 42'ye yükseltip puan farkını 9'a indiren yeşil-siyahlılarda TFF 1. Lig umutları arttı. Tek nik direktör Şaban Yıldırım, "Şampiyonluk ihtimali uzak görünse de şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Olmazsa play-off'tan mücadelemiz sürecek. Geçen yıl finale kadar çıkmış bu camia artık hak ettiği yerlere gelmek istiyor. Rotamız TFF 1. Lig" ifadelerini kullandı
MANİSA'NIN İNADI İNAT
BEYAZ Grup'ta lider Samsun'un 7 puan gerisine düşen Manisa'da teknik direktör Cihat Arslan, takımdan ümidini kesmedi. Arslan, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Gümüşhane galibiyeti moral oldu. Sonuna kadar yarışacağız" diye konuştu.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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