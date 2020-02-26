Diriliş Sakarya! - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Diriliş Sakarya!

Diriliş Sakarya!

Diriliş Sakarya!

Lider Bandırma’yı yenip play-off potasına giren Tatangalar’da , 1. Lig’i hedeflediklerini söyledi.

'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Bandırmaspor'u 90'da Okan Eken'in attığı golle yenen Sakarya'da bayram havası yaşanıyor. Puanını 42'ye yükseltip puan farkını 9'a indiren yeşil-siyahlılarda 1. Lig umutları arttı. Tek nik direktör , "Şampiyonluk ihtimali uzak görünse de şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Olmazsa play-off'tan mücadelemiz sürecek. Geçen yıl finale kadar çıkmış bu camia artık hak ettiği yerlere gelmek istiyor. Rotamız TFF 1. Lig" ifadelerini kullandı

MANİSA'NIN İNADI İNAT
BEYAZ Grup'ta lider 'un 7 puan gerisine düşen 'da , takımdan ümidini kesmedi. Arslan, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. galibiyeti moral oldu. Sonuna kadar yarışacağız" diye konuştu.

  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Diriliş Sakarya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN