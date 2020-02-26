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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Karacabey’e 10 puan yeter

Karacabey’e 10 puan yeter

Üçüncü Lig 3. Grup’ta bitime 9 hafta kala en yakın rakibi ’e 17 puan fark atan Karacabey’de şampiyonluk hazırlıkları başladı.

Üçüncü Lig 3. Grup'ta bitime 9 hafta kala en yakın rakibi 'e 17 puan fark atan Karacabey'de şampiyonluk hazırlıkları başladı. 9 maçta 10 puan toplaması halinde 2. Lig'e çıkacak olan ekibinin hocası Erdoğan Yılmaz, "Bayrakları hazırlayın. Şampiyonluk geliyor" dedi.

Üç maçlık puan özlemini grubun güçlü ekibi Ankara Demir'i 2-1 mağlup ederek dindiren Vanspor'da başkan Servet Yenitürk, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Takımı kutluyorum. Play-off iddiamız devam ediyor. Sıkı çalışmaya devam" dedi.

Kömür'ü deplasmanda 3-0 yenen Hekimoğlu Trabzon'da başkan Celil Hekimoğlu, takımı üst lige çıkarmak istediklerini söyledi. Hekimoğlu, "Tesisleşme tamam, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracağız" diye konuştu.

Sarıyer'i 1-0 yenerek 'ta 5'inci sıradaki yerini koruyan İnegöl 4'te 4 yaptı. Bordobeyazlıların hocası Murat Yoldaş, bu yarışı sonuna kadar götüreceklerini belirtirken, kulüp başkanı Kanar da yollarına devam ettiklerini kaydetti.

'ta ocak ayında takımın başına geçen ve 8 maçta 5 galibiyet alıp takımı playoff potasına yaklaştıran teknik direktör Bülent Akan iddialı konuştu. Akan, "'u da aştık. 4 puanlık fark kapanır" yorumunu yaptı.

  1. 26.2.2020
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