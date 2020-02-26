Serik’te ‘Korukır’ farkı - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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’te ‘Korukır’ farkı

Serik’te ‘Korukır’ farkı

3. 1.’ta bir maç eksiğiyle liderlik koltuğuna çıkan ’te farkını ortaya koydu.

3. 1.'ta bir maç eksiğiyle liderlik koltuğuna çıkan 'te farkını ortaya koydu. 24 'ın puan kaybıyla liderlik koltuğuna oturan ekibinin tecrübeli hocası, "Her şey planladığımız gibi gidiyor. Bir aksilik olmazsa 2. Lig'e çıkacağız" dedi.
  1. 26.2.2020
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