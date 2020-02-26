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26 Şubat 2020, Çarşamba
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ayağa kalktı

Ünye ayağa kalktı

4.'ta son dönemde çıkışa geçen ligde kalma çabasındaki 1967, 'u deplasmanda yendi. Başkan , "Bu yıl ligde kalalım. hedefimiz şampiyonluk" dedi.

4.'ta son dönemde çıkışa geçen ligde kalma çabasındaki 1967, 'u deplasmanda yendi. Başkan , "Bu yıl ligde kalalım. hedefimiz şampiyonluk" dedi.
  1. 26.2.2020
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