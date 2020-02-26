Fonex Ligi’nde şampiyonlar belli - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Fonex Ligi’nde şampiyonlar belli

Fonex Ligi’nde şampiyonlar belli

Fonex Ligi’nde şampiyonlar belli

Bu sezon 12. defa gerçekleştirilen 'nin kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise kupayı kaldırdı. 'ndaki kadınlar finalinde Arçelik, Turkcell'i 3-2 mağlup etti. Erkeklerde ise Anadolu Sigorta, Şişecam'a set vermeden rakibini 3-0'la geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Bu sezon 12. defa gerçekleştirilen 'nin kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise kupayı kaldırdı. 'ndaki kadınlar finalinde Arçelik, Turkcell'i 3-2 mağlup etti. Erkeklerde ise Anadolu Sigorta, Şişecam'a set vermeden rakibini 3-0'la geçti ve şampiyonluğa ulaştı.
  1. 26.2.2020
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