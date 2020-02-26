Fonex Ligi’nde şampiyonlar belli
Bu sezon 12. defa gerçekleştirilen Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise Anadolu Sigorta kupayı kaldırdı. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki kadınlar finalinde Arçelik, Turkcell'i 3-2 mağlup etti. Erkeklerde ise Anadolu Sigorta, Şişecam'a set vermeden rakibini 3-0'la geçti ve şampiyonluğa ulaştı.
- 26.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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