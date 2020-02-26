Timsah’ta aynı nakarat - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Timsah’ta aynı nakarat

Timsah’ta aynı nakarat

Timsah’ta aynı nakarat

ilk yarının kopyasını çekti. Sezon başlangıcındaki gibi 6 haftada 12 puan topladı.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımlardan ilk yarıdan kopya çekti. Yeşil-beyazlılar sezonun ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplamıştı. İkinci yarının ilk 6 haftasında da bu değişmedi. Timsahlar, İbrahim Üzülmez yönetiminde aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla yine 12 puanı hanesine yazdırdı. Yarın Altay'ı konuk edecek olan Bursaspor hafta içi dönemini 3 puanla tamamlamak istiyor.
  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Timsah’ta aynı nakarat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN