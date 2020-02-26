Şampiyon olacağız

Küme düştükten sonra yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen BB Erzurumspor hedefe kilitlenmiş durumda. 2-1 kazanılan Bursaspor maçında muhteşem röveşata golüyle 3 puanı getiren Ömer Şişmanoğlu da iddialı açıklamalarda bulundu. Başarılı forvet oyuncusu "Erzurumspor'da Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz dönemdeki takım birlikteliği var. Benim hiç şüphem yok. Kimsenin de şüphesi olmasın. Bu takım şampiyon olacak" ifadelerini kullandı. Ömer bugün oynanacak Altınordu maçından da 3 puan alacaklarını söyledi. Ömer Şişmanoğlu şöyle konuştu: "Taraftarımıza söylemek istediğim şey teknik ekip olsun, malzemeci olsun, masörler olsun, taraftarlar olsun hepimiz aynı gemideyiz. Yenilirsek beraber yeniliyoruz. Yenersek beraber yeniyoruz. Bize destek lazım. İnşallah sezon sonunda hepimizin yüzü gülecek. Erzurum'da şampiyonluk yaşayacağız. Biz takım olarak buna inanıyoruz. Hep birlikte çalışarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. TFF 1. Lig çok zorlu. Ligin kalan bölümünde en az hata yapan takım olacağız"

6. KEZ KARŞI KARŞIYA

Altınordu ile Erzurumspor bugün oynayacak. İki ekibin rekabetinde İzmir temsilcisinin galibiyeti bulunmuyor. Dadaşlar 2 kez kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Altınordu 5, Erzurumspor 7 gol kaydetti.

BAL-KES ÇOK İDDİALI

TFF 1. Lig'de Giresunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, Boluspor'u da devirmek istiyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek "Play-off hattına yakınız ancak bazen basit hatalar yapıyoruz. Ligin kalan bölümünde bu hataları sona indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

ÇOTANAKLAR HIRSLI

Giresunspor evinde Balıkesirspor'a 3-0 kazanarak büyük şok yaşamıştı. Teknik direktör Hakan Kutlu "Benim buradaki dönemimde en kötü maçımızdı. Önce Akhisar sonra Boluspor'u yenip 6 puan alacağız" diye konuştu.