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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Bal-kes'ten gol şov

Bal-kes'ten gol şov

1. Lig'de deplasmanda farklı galibiyetlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta evinde İstanbulspor'dan 5 yiyen Bal-Kes, Giresunspor'u 3 golle devirmeyi bildi

OSMANLI-MENEMEN

Ligde 4 haftadır kazanamayan , ikinci yarı düşüşe geçen Menemenspor karşısında maça müthiş başladı. Büyük baskı kurdu. Beykan Şimşek'in etkili oyununa Ayuk da katıldı. Derin nefes aldı. Menemenspor ise son 7 haftada 5. kez yenildi.

ESKİŞEHİR-HATAY

'un 3 haftalık 3 puan hasreti deplasmanında sona erdi. Güney temsilcisi baştan sona karşılaşmaya hükmetti. Birçok önemli fırsatı harcadı. Bu sırada 2 topu da direkten geri geldi. Son bölümde Erdal kendi kalesine attı.

ÜMRANİYE-KEÇİÖREN

ekibi ilk düdükten itibaren müthiş bir futbol ortaya koydu. Akabuenze'nin kornerden attığı golle öne geçen Ümraniyespor, Nouri'nin sayısıyla maçı 2-0 kazandı. Ancak dünyaları kaçırdı. 4 hafta sonra kazandılar. Keçiören son 6 haftada 4. kez yenildi.

BB ERZURUM-BURSA

EMaçın büyük bölümü Erzurumspor'un forveti Pote ile kaleci Çağlar arasında geçti. Pote sonunda Çağlar'ı geçti. nefis bir golle yanıt verdi. 84'te Ömer'in röveşatası Dadaşları coşturdu. Erzurumspor zirve takibini sürdürdü.

AKHİSAR-K.GÜMRÜK
Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Karagümrük deplasmanda Akhisar'ı mağlup etmeyi başardı. Kaleci Aykut harika bir maç çıkardı. Üst üste 2. galibiyetin alan İstanbul ekibi 6. sıraya çıktı. Geçtiğimiz hafta Hatayspor'u yenen Akhisar'ın keyfi kaçtı.

A.DEMİR-ALTINORDU
Güney temsilcisi 3-0 öne geçtiği maçı zora soktu. Savunmadaki hataları sebebiyle az kalsın maç 3-3'e geliyordu. Ancak , ve Mehmet Akyüz gibi tecrübeli isimler maça ağırlığını koydu. İlk 2'yi tehdit etmeye başladı.

GİRESUN-BALIKESİR

şaşırtıcı skorlar almaya devam ediyor. Deplasmanda Ümraniye'yi 3-0 yendiler, evlerinde İstanbulspor'dan 5 yediler. Bu hafta da Giresunspor'u deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Play-off'a uzak değiller.

ALTAY-ADANASPOR

Kral sahne alınca Altay coştu. temsilcisi ev sahibi avantajını kullanmaya başladı. İstanbulspor ve 'un ardından Adanaspor'u da mağlup etmeyi başardılar. Goller geçen yılın kralı Paixao'dan geldi. Yıldız isim hattrick yaptı. Alkışı aldı.

İSTANBUL-BOLUSPOR

Boğalar geçtiğimiz hafta 5 gollü bir galibiyet elde etmişti. Boluspor karşısına da bu moralle çıktılar. Ancak rakip savunmayı aşmayı başaramadılar. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Boluspor 14 haftadır maç kazanamıyor. Gidişatları hiç iyi değil.

GÜMRÜK TOPARLANDI

1. Lig'de İstanbul temsilcisi Karagümrük, Bursaspor'a deplasmanda 2-12 kaybettikten sonra çıktığı 5 maçta da yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar ardından çıktığı 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti. İlk 2 için umutlarını artırdı.

Lider Hatayspor yeniden 3 puana kavuştu. Son 3 haftada 2 beraberlik 1 mağlubiyet alan Güney temsilcisi deplasmanında son anda bulduğu golle 3 puanı kaptı.

  1. 26.2.2020
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