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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Kuruçeşme geliyor

Kuruçeşme geliyor

ekiplerinden Kuruçeşmespor fırtına gibi esiyor.

İstanbul Süper Amatör Lig Klasman Grubu ekiplerinden Kuruçeşmespor fırtına gibi esiyor. Süper Amatör Lig'e yükseldiği ilk sezonda Klasman Grubuna kalma başarısı gösteren temsilcisi, Yeniköyspor'un ardından ikinci sırada yer aldı ve play-off'a kalmayı başardı. Şimdi hedefledi play-off'ta da başarılı olup 'a yükselmek. Başkan Nadir Torun, "BAL'a kalacağımıza inanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Kuruçeşme; İY'den Doğuş Cem Kazan, Beylikdüzüspor'dan Furkan Aktemur ve Bartınspor'dan Çağdaş Topal'ı kadrosuna katmıştı.
  1. 19.2.2020
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