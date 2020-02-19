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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Davetsiz misafir!

Davetsiz misafir!

1. Lig'de Karagümrük, 'u yenerken maça bir köpek damgasını vurdu. serbest vuruş kullanırken sahaya atlayan bir köpek, topla oynamaya başladı.

1. Lig'de Karagümrük, 'u yenerken maça bir köpek damgasını vurdu. serbest vuruş kullanırken sahaya atlayan bir köpek, topla oynamaya başladı. İki takım oyuncuları da köpeği saha dışına çıkarmaya çalıştı. Köpek, futbolcuların çabalarıyla saha dışına çıkarılırken, kısa bir süre sonra sahaya tekrar giren köpek topla oynamaya başladı. O anlar sosyal medyanın da gündemine girdi.
  1. 19.2.2020
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