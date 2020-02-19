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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Rezalet!

Rezalet!

Taraftarlar markette, futbolcular sahada birbirine girdi. Taraftar tel örgüleri aşıp futbolculara saldırdı. Bunların hepsi Bilecikspor ile maçında yaşandı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de Bilecikspor ile , Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Osmaneli Bld taraftarları kendi türbinlerinin arkasında bulunan stadyum dışındaki markete alışveriş yapmak için çıktı. Bilecikspor taraftarlarının da aynı markete girince kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine girerken, markette maddi hasar meydana geldi. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. 75'inci dakikada Bilecikspor Adem Can Başaran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kale arkasında ısınan Bileciksporlu futbolcularla, Osmaneli taraftarların arasında sözlü tartışma yaşandı. 1308 Osmaneli Bld yedek kulübesinden bazı futbolcuların kale arkasına gidince iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Tribündeki seyircilerde tel örgülerden atlayıp Bileciksporlu oyunculara saldırdı. Sahaya yansıyan arbede nedeniyle maç 5 dakikalığı durdu. Yaşanan arbede ve kavga polis ile takım yöneticilerinin araya girmesi ile önlendi. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı.
  1. 19.2.2020
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