Alt liglerden haberler (19.02.2020)

KARACABEY BLD.

3.Grup'ta en yakın rakibi Nevşehir'in 13 puan önünde zirvede yer alan Karacabey'de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Teknik direktör Erdoğan Yılmaz, emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

SERİK BLD.

Kızılcabölük'ü Alican (2) ve Cenk'in golleriyle yenen Serik Belediye'de keyifler yerinde. 1. Grup'ta maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Antalya ekibi, takipçisi Artvin Hopa ile oynayacağı maça odaklandı.

KASTAMONU

Bodrum zaferiyle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve şampiyonluk yarışına giren Kastamonu'da mutluluk hakim. Maç sonu zaferi taraftarıyla "Bitanem" şarkısını söyleyerek kutlayan Kastamonusporlu futbolcular gözünü Maraş'a çevirdi.

BANDIRMA

Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Bandırma'da büyük mutluluk yaşanıyor. Halil İbrahim ve Benhur'un golleriyle Tuzla'yı 2-1 yenen Ban-Ban, yarıştaki rakibi Ankara Demir'in puan kaybıyla farkı 3 puana çıkardı, çifte bayram yaptı.

SANCAKTEPE

Beyaz Grup'ta ilk iki yarışında Samsun öne geçerken Sancaktepe geriden bomba gibi geliyor. Mustafa Çapanoğlu ile şampiyonluk hedefleyen İstanbul ekibi, Hacettepe'yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı, 4'te 4 yaptı.

SAKARYA

2.Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Sakaryaspor, iç sahadaki serisini 6 maça çıkardı. Teknik direktör Şaban Yıldırım yönetiminde yoluna devam eden Tatangalar, güçlü rakibi Kırşehir'i Berk İsmail (2) ve Fatih'in golleriyle 3-0 mağlup etti.