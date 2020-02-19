Alt liglerden haberler (19.02.2020)
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
KARACABEY BLD.
3.Grup'ta en yakın rakibi Nevşehir'in 13 puan önünde zirvede yer alan Karacabey'de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Teknik direktör Erdoğan Yılmaz, emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
SERİK BLD.
Kızılcabölük'ü Alican (2) ve Cenk'in golleriyle yenen Serik Belediye'de keyifler yerinde. 1. Grup'ta maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Antalya ekibi, takipçisi Artvin Hopa ile oynayacağı maça odaklandı.
KASTAMONU
Bodrum zaferiyle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve şampiyonluk yarışına giren Kastamonu'da mutluluk hakim. Maç sonu zaferi taraftarıyla "Bitanem" şarkısını söyleyerek kutlayan Kastamonusporlu futbolcular gözünü Maraş'a çevirdi.
BANDIRMA
Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Bandırma'da büyük mutluluk yaşanıyor. Halil İbrahim ve Benhur'un golleriyle Tuzla'yı 2-1 yenen Ban-Ban, yarıştaki rakibi Ankara Demir'in puan kaybıyla farkı 3 puana çıkardı, çifte bayram yaptı.
SANCAKTEPE
Beyaz Grup'ta ilk iki yarışında Samsun öne geçerken Sancaktepe geriden bomba gibi geliyor. Mustafa Çapanoğlu ile şampiyonluk hedefleyen İstanbul ekibi, Hacettepe'yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı, 4'te 4 yaptı.
SAKARYA
2.Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Sakaryaspor, iç sahadaki serisini 6 maça çıkardı. Teknik direktör Şaban Yıldırım yönetiminde yoluna devam eden Tatangalar, güçlü rakibi Kırşehir'i Berk İsmail (2) ve Fatih'in golleriyle 3-0 mağlup etti.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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