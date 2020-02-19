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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (19.02.2020)

Alt liglerden haberler (19.02.2020)

2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

KARACABEY BLD.

3.Grup'ta en yakın rakibi 'in 13 puan önünde zirvede yer alan Karacabey'de şampiyonluk hesapları yapılıyor. Erdoğan Yılmaz, emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

SERİK BLD.

Kızılcabölük'ü Alican (2) ve Cenk'in golleriyle yenen Serik Belediye'de keyifler yerinde. 1. Grup'ta maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan ekibi, takipçisi Artvin Hopa ile oynayacağı maça odaklandı.

KASTAMONU

Bodrum zaferiyle yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve şampiyonluk yarışına giren 'da mutluluk hakim. Maç sonu zaferi taraftarıyla "Bitanem" şarkısını söyleyerek kutlayan Kastamonusporlu futbolcular gözünü Maraş'a çevirdi.

BANDIRMA

'ta liderlik koltuğunda oturan Bandırma'da büyük mutluluk yaşanıyor. Halil İbrahim ve Benhur'un golleriyle Tuzla'yı 2-1 yenen Ban-Ban, yarıştaki rakibi Ankara Demir'in puan kaybıyla farkı 3 puana çıkardı, çifte bayram yaptı.

SANCAKTEPE

'ta ilk iki yarışında öne geçerken Sancaktepe geriden bomba gibi geliyor. ile şampiyonluk hedefleyen ekibi, Hacettepe'yi 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı, 4'te 4 yaptı.

SAKARYA

2.Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Sakaryaspor, iç sahadaki serisini 6 maça çıkardı. Teknik direktör Şaban Yıldırım yönetiminde yoluna devam eden Tatangalar, güçlü rakibi Kırşehir'i Berk İsmail (2) ve Fatih'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

  1. 19.2.2020
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