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19 Şubat 2020, Çarşamba
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coştu

Samsun coştu

En yakın rakibi ’yı deplasmanda yenip liderliğini perçinleyen , kentte sevgi seliyle karşılandı.

2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu takipçisi FK'yı 3-1 yenerek puan farkını 5'e çıkaran 'da bayram havası yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı takım maç dönüşü Çarşamba Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşılandı. Havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar, kafilesinin takım otobüsüne bindiği sırada meşale yaktı. Teknik direktör ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar 'Alemin kralı geliyor', 'Hani o kırmızıyla beyaz çubuklu forma' tezahüratında bulundu. Takım tesislere kadar konvoyla gitti.
  1. 19.2.2020
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