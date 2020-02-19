Kocaeli hayata döndü

Üçüncü Lig 2. Grup'ta 49 puanla lider durumda yer alan Kocaelispor, iki haftada aldığı Turgutlu ve Derince yenilgilerini Ofspor galibiyetiyle unuttu.

Üçüncü Lig 2. Grup'ta 49 puanla lider durumda yer alan Kocaelispor, iki haftada aldığı Turgutlu ve Derince yenilgilerini Ofspor galibiyetiyle unuttu. Körfez ekibinin hocası Selahaddin Dinçel, "Yolda küçük kazalar olabilir. Önemli olan hedefe ulaşmak. Bu yıl şampiyon olacağız" dedi.