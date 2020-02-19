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19 Şubat 2020, Çarşamba
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24Erzincan ‘Kılıç’ gibi!

24Erzincan ‘Kılıç’ gibi!

3.Lig 1. Grup'ta Erzin'i deplasmanda yenerek zirvedeki yerini koruyan , ile tekrar şaha kalktı.

3.Lig 1. Grup'ta Erzin'i deplasmanda yenerek zirvedeki yerini koruyan , ile tekrar şaha kalktı. Maç fazlasıyla zirvede yer alan kırmızı-siyahlıların hocası Kılıç, "Rakibimiz Serik takılacaktır. Yeter ki biz maçlarımızı kazanalım. Dikkatla ilerlemeliyiz" dedi.
  1. 19.2.2020
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