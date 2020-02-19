TFF 1. Lig'den haberler (19.02.2020) - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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1. Lig'den haberler (19.02.2020)

TFF 1. Lig'den haberler (19.02.2020)

1. Lig'de haftanın öne çıkan gelişmeleri ve detaylarını FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. İşte TFF 1. Lig'de öne çıkan detaylar...

HATAYSPOR
İkinci devrede galibiyeti olmayan 'da Akhisar yenilgisi sonrası Bayram Toysal gitti. ile anlaştılar.
ADANA DEMİR
Güney temsilcisinin stoperi Adil Demirbağ, maçı sonrasında kızgındı. Rakibe kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.
BALIKESİR
: Bu maçı oynanmamış sayıyoruz. İnanılmaz derecede üzgünüz. Özür diliyoruz.
İSTANBULSPOR
Teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı: Deplasmanda 5 gollü bir galibiyet aldık. İnşallah bunu haftaya evimizde de devam ettiririz.
GIRESUNSPOR
Teknik direktör : Hakem bizi ezdi. Rakibimizin sert müdahalelerine faul çıkmadı. Bize hemen kırmızı verdiler.
OSMANLISPOR
Teknik direktör İsmet Taşdemir: Altınordu güçlü bir takım. Oyundan memnunum. Bu futbolu gelecek haftalara taşımalıyız.
MENEMEN
temsilcisi 2020 yılındaki ilk galibiyetini 'u yenerek aldı. Yeniler Samed ve Olatunbosun ilk gollerini attılar.
KEÇIÖRENGÜCÜ
Teknik direktör Serkan Özbalta: Hızlı hücumlarla golleri bulduk. Daha fazla da atabilirdik. Gol yemeden temiz galibiyet aldık.

  1. 19.2.2020
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