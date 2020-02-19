TFF 1. Lig'den haberler (19.02.2020)
TFF 1. Lig'de haftanın öne çıkan gelişmeleri ve detaylarını FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz. İşte TFF 1. Lig'de öne çıkan detaylar...
HATAYSPOR
İkinci devrede galibiyeti olmayan Hatay'da Akhisar yenilgisi sonrası Bayram Toysal gitti. Mehmet Altıparmak ile anlaştılar.
ADANA DEMİR
Güney temsilcisinin stoperi Adil Demirbağ, Bursa maçı sonrasında kızgındı. Rakibe kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.
BALIKESİR
Teknik direktör Yusuf Şimşek: Bu maçı oynanmamış sayıyoruz. İnanılmaz derecede üzgünüz. Özür diliyoruz.
İSTANBULSPOR
Teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı: Deplasmanda 5 gollü bir galibiyet aldık. İnşallah bunu haftaya evimizde de devam ettiririz.
GIRESUNSPOR
Teknik direktör Hakan Kutlu: Hakem bizi ezdi. Rakibimizin sert müdahalelerine faul çıkmadı. Bize hemen kırmızı verdiler.
OSMANLISPOR
Teknik direktör İsmet Taşdemir: Altınordu güçlü bir takım. Oyundan memnunum. Bu futbolu gelecek haftalara taşımalıyız.
MENEMEN
İzmir temsilcisi 2020 yılındaki ilk galibiyetini Eskişehirspor'u yenerek aldı. Yeniler Samed ve Olatunbosun ilk gollerini attılar.
KEÇIÖRENGÜCÜ
Teknik direktör Serkan Özbalta: Hızlı hücumlarla golleri bulduk. Daha fazla da atabilirdik. Gol yemeden temiz galibiyet aldık.
- 19.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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