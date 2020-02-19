TFF 1. Lig'den haberler (19.02.2020)

HATAYSPOR

İkinci devrede galibiyeti olmayan Hatay'da Akhisar yenilgisi sonrası Bayram Toysal gitti. Mehmet Altıparmak ile anlaştılar.

ADANA DEMİR

Güney temsilcisinin stoperi Adil Demirbağ, Bursa maçı sonrasında kızgındı. Rakibe kırmızı kart çıkmamasına isyan etti.

BALIKESİR

Teknik direktör Yusuf Şimşek: Bu maçı oynanmamış sayıyoruz. İnanılmaz derecede üzgünüz. Özür diliyoruz.

İSTANBULSPOR

Teknik sorumlu Orhan Çıkırıkçı: Deplasmanda 5 gollü bir galibiyet aldık. İnşallah bunu haftaya evimizde de devam ettiririz.

GIRESUNSPOR

Teknik direktör Hakan Kutlu: Hakem bizi ezdi. Rakibimizin sert müdahalelerine faul çıkmadı. Bize hemen kırmızı verdiler.

OSMANLISPOR

Teknik direktör İsmet Taşdemir: Altınordu güçlü bir takım. Oyundan memnunum. Bu futbolu gelecek haftalara taşımalıyız.

MENEMEN

İzmir temsilcisi 2020 yılındaki ilk galibiyetini Eskişehirspor'u yenerek aldı. Yeniler Samed ve Olatunbosun ilk gollerini attılar.

KEÇIÖRENGÜCÜ

Teknik direktör Serkan Özbalta: Hızlı hücumlarla golleri bulduk. Daha fazla da atabilirdik. Gol yemeden temiz galibiyet aldık.