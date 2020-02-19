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19 Şubat 2020, Çarşamba
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zirvede

Isparta zirvede

7. Grup'ta kritik maçta Karaman'ın 'ın golüyle yenen 32 liderliğe yükseldi.

7. Grup'ta kritik maçta Karaman'ın 'ın golüyle yenen 32 liderliğe yükseldi. Başkan Atakan Yazgan, teknik direktör Turgut Kul ve futbolculara güvendiklerini belirtip "Rota 3. Lig" dedi.

Müthiş bir taraftar desteğiyle sahaya çıkan Isparta, zirve yarışındaki rakibi Karaman'ı yenip lider oldu.
  1. 19.2.2020
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