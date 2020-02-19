Edirne’den altın vuruş: 1-0 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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’den altın vuruş: 1-0

Edirne’den altın vuruş: 1-0

11.Grup'ta lider Edirnespor, haftaya ikinci sırada giren Arnavutköy'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

11.Grup'ta lider Edirnespor, haftaya ikinci sırada giren Arnavutköy'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Yenilmezlik serisini 7 haftaya çıkaran Edirnespor, en yakın rakibine de 4 puan fark attı.
  1. 19.2.2020
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