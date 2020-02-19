Jorquera farkı

İlk devrenin sonunda kaybettiği puanlarla play-off basamaklarının dışına çıkan Karagümrük devre arasında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti. Bunlardan biri olan Jorquera 5 maçta müthiş bir performans sergiledi. 3 gol, 3 asistle son dönemdeki çıkışa büyük katkısı oldu. Karagümrük play-off potasından sadece 1 puan uzakta. Formunu sürdürüp yeniden ilk 6 içine girmeyi hedefliyor.