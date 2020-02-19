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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Jorquera farkı

Jorquera farkı

Karagümrük, ’u sahasında devirdi. Yeni transfer Jorquera 5 maçta 3 gol, 3 asiste ulaştı.

İlk devrenin sonunda kaybettiği puanlarla play-off basamaklarının dışına çıkan Karagümrük devre arasında kadrosunu önemli isimlerle takviye etmişti. Bunlardan biri olan Jorquera 5 maçta müthiş bir performans sergiledi. 3 gol, 3 asistle son dönemdeki çıkışa büyük katkısı oldu. Karagümrük play-off potasından sadece 1 puan uzakta. Formunu sürdürüp yeniden ilk 6 içine girmeyi hedefliyor.

  1. 19.2.2020
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