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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Akhisar destanı

Akhisar destanı

Ege temsilcisi 7 haftadır kazanamıyordu. Akhisarspor 3 puan hasretini en zor yerde, deplasmanında dindirdi. İstanbulspor da 5 gollük görkemli galibiyet aldı.

ALTINORDU-OSMANLI
Keyifli bir maç oldu. İki takım da birçok önemli fırsat yakaladı, karşılıklı 2 golle puanları paylaştılar. Mücadelenin Altınordu adına en güzel anı belki de Ravil Tagir'in attığı goldü. Henüz 16 yaşındaki genç stoper 88'deki golüyle takımına puanı kazandırdı.
HATAY-AKHİSAR
İkinci devreye kötü başlangıç yapan 'un düşüşü sürüyor. Ege temsilcisi, Hatay'ı deplasmanda 3 golle mağlup etmeyi başardı. Akhisar bu sezon Hatayspor'u Hatay'da devirmeyi başaran ilk takım oldu. Bjarnason mükemmel bir sergiledi.
BOLU-ÜMRANİYE
Yarenler üstün oynadıkları karşılaşmada galibiyete çok yakındı. 1-0'lık üstünlüklerini koruyamadılar. Kaleci Mosquera'nın hatasından kritik puanlardan oldular. Tam 13 haftadır maç kazanamıyorlar. Ümraniyespor da 3 maç sonra puanla tanıştı.
MENEMEN-ESKİŞEHİR
Menemenspor 5 haftadır kazanamıyordu. Son dönemin formda ekibi 'u sahasında yenerek play-off sıralamasına tutundu. Ege temsilcisinde forvet Ali ve savunmada Trtovac etkili bir performans sergilediler. Galibiyet onlara moral oldu.
K.ÖRENGÜCÜ-ALTAY
Ev sahibi gereksiz riskler aldığı için az kalsın mücadelenin başında 2 gol yiyordu. Ardından toparlandılar. Dialiba'nın ağırlığını koyduğu mücadeleyi 2-0 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretlerini dindirdiler. Altay ise bir iyi bir kötü sonuçlar alıyor.
K.GÜMRÜK-GİRESUN
Haftanın keyifli maçlarından biriydi. Kendilerini playoff'a atmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan oldu. Son haftaların formda ismi Jorquera penaltıdan golünü attı. Giresunspor son bölümde bastırsa da yetişemedi.
BURSA-ADANA DEMİR
İki müthiş camia, iki büyük taraftarı olan şehir takımının mücadelesi nefes kesti. sahasında kazanarak son 6 haftada 5. galibiyetini elde etti. 'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Timsahlar şampiyonluk yolunda virajı döndü.
BALIKESİR-İSTANBUL
Giresunspor deplasmanında 1-0 öndeyken yarım kalan maçın ardından İstanbulspor bu hafta da 'a konuk oldu. Boğalar müthiş bir futbolla rakibini 5-0 gibi görkemli bir skorla mağlup etmeyi başardı. 13. sırada ama play-off'tan 6 puan uzak.
ADANA-BB ERZURUM
Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan sahasında şampiyonluğa oynayan Dadaşları ağırladı. Hatayspor'un puan kaybettiği haftada Erzurumspor kazanıp lidere daha da yaklaşmak istiyordu ancak mücadele başladığı gibi berabere bitti.

İLK DEVİREN AKHİSAR

1. Lig'de sahasında maç kaybetmeyen takım kalmadı. Sadece Hatayspor evinde yenilmemişti. Akhisar zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı. Hatay'ı sahasında deviren ilk takım olmayı başardı. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.

  1. 19.2.2020
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