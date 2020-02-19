Akhisar destanı

ALTINORDU-OSMANLI

Keyifli bir maç oldu. İki takım da birçok önemli fırsat yakaladı, karşılıklı 2 golle puanları paylaştılar. Mücadelenin Altınordu adına en güzel anı belki de Ravil Tagir'in attığı goldü. Henüz 16 yaşındaki genç stoper 88'deki golüyle takımına puanı kazandırdı.

HATAY-AKHİSAR

İkinci devreye kötü başlangıç yapan Hatayspor'un düşüşü sürüyor. Ege temsilcisi, Hatay'ı deplasmanda 3 golle mağlup etmeyi başardı. Akhisar bu sezon Hatayspor'u Hatay'da devirmeyi başaran ilk takım oldu. Bjarnason mükemmel bir futbol sergiledi.

BOLU-ÜMRANİYE

Yarenler üstün oynadıkları karşılaşmada galibiyete çok yakındı. 1-0'lık üstünlüklerini koruyamadılar. Kaleci Mosquera'nın hatasından kritik puanlardan oldular. Tam 13 haftadır maç kazanamıyorlar. Ümraniyespor da 3 maç sonra puanla tanıştı.

MENEMEN-ESKİŞEHİR

Menemenspor 5 haftadır kazanamıyordu. Son dönemin formda ekibi Eskişehirspor'u sahasında yenerek play-off sıralamasına tutundu. Ege temsilcisinde forvet Ali ve savunmada Trtovac etkili bir performans sergilediler. Galibiyet onlara moral oldu.

K.ÖRENGÜCÜ-ALTAY

Ev sahibi gereksiz riskler aldığı için az kalsın mücadelenin başında 2 gol yiyordu. Ardından toparlandılar. Dialiba'nın ağırlığını koyduğu mücadeleyi 2-0 kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretlerini dindirdiler. Altay ise bir iyi bir kötü sonuçlar alıyor.

K.GÜMRÜK-GİRESUN

Haftanın keyifli maçlarından biriydi. Kendilerini playoff'a atmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan Fatih Karagümrük oldu. Son haftaların formda ismi Jorquera penaltıdan golünü attı. Giresunspor son bölümde bastırsa da yetişemedi.

BURSA-ADANA DEMİR

İki müthiş camia, iki büyük taraftarı olan şehir takımının mücadelesi nefes kesti. Bursaspor sahasında kazanarak son 6 haftada 5. galibiyetini elde etti. Adana Demirspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Timsahlar şampiyonluk yolunda virajı döndü.

BALIKESİR-İSTANBUL

Giresunspor deplasmanında 1-0 öndeyken yarım kalan maçın ardından İstanbulspor bu hafta da Balıkesirspor'a konuk oldu. Boğalar müthiş bir futbolla rakibini 5-0 gibi görkemli bir skorla mağlup etmeyi başardı. 13. sırada ama play-off'tan 6 puan uzak.

ADANA-BB ERZURUM

Küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Adanaspor sahasında şampiyonluğa oynayan Dadaşları ağırladı. Hatayspor'un puan kaybettiği haftada Erzurumspor kazanıp lidere daha da yaklaşmak istiyordu ancak mücadele başladığı gibi berabere bitti.

İLK DEVİREN AKHİSAR

TFF 1. Lig'de sahasında maç kaybetmeyen takım kalmadı. Sadece Hatayspor evinde yenilmemişti. Akhisar zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı. Hatay'ı sahasında deviren ilk takım olmayı başardı. Maç sonu büyük sevinç yaşadılar.