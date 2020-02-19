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19 Şubat 2020, Çarşamba
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16’lık Ravil kafayı çaktı

16’lık Ravil kafayı çaktı

, , gibi genç stoperlere bir yenisi daha ekleniyor. 16 yaşındaki parıldıyor.

Türk futbolunun stoper üretimi tam gaz sürüyor. Kabak, Demiral, Söyüncü gibi gençlerin arkası da geliyor. 'nun parlayan genç yeteneği de kısa sürede adından söz ettirdi. Bu sezon düzenli forma giymeye başlayan 16 yaşındaki futbolcu 20 karşılaşmada boy gösterdi. Altınordu'nun vazgeçilmezi haline gelen Ravil Tagir bu hafta hücumda da bir hayli etkiliydi. golle takımına 1 puanı kazandıran isim olmayı başardı. Camiadan alkışı aldı.

KULE GİBİ YÜKSELDİ
Altınordu, deplasmanında maçın son bölümüne 2-1 mağlup girdi. İleri çıkan Ravil Tagir kenardan gelen yüksek topa kule gibi çıktı. Harika bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Attığı golle maç 2-2 bitti ve temsilcisine 1 puanı kazandırdı. 16 yaşındaki futbolcunun da kariyerine birkaç sezon içinde Altınordu'dan çıkan Çağlar gibi Avrupa'da sürdürmesi bekleniyor.

  1. 19.2.2020
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