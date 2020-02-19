16’lık Ravil kafayı çaktı
Ozan, Merih, Çağlar gibi genç stoperlere bir yenisi daha ekleniyor. 16 yaşındaki Ravil Tagir parıldıyor.
Türk futbolunun stoper üretimi tam gaz sürüyor. Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü gibi gençlerin arkası da geliyor. Altınordu'nun parlayan genç yeteneği Ravil Tagir de kısa sürede adından söz ettirdi. Bu sezon düzenli forma giymeye başlayan 16 yaşındaki futbolcu 20 karşılaşmada boy gösterdi. Altınordu'nun vazgeçilmezi haline gelen Ravil Tagir bu hafta hücumda da bir hayli etkiliydi. Attığı golle takımına 1 puanı kazandıran isim olmayı başardı. Camiadan alkışı aldı.
KULE GİBİ YÜKSELDİ
Altınordu, Osmanlıspor deplasmanında maçın son bölümüne 2-1 mağlup girdi. İleri çıkan Ravil Tagir kenardan gelen yüksek topa kule gibi çıktı. Harika bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Attığı golle maç 2-2 bitti ve İzmir temsilcisine 1 puanı kazandırdı. 16 yaşındaki futbolcunun da kariyerine birkaç sezon içinde Altınordu'dan çıkan Çağlar gibi Avrupa'da sürdürmesi bekleniyor.
- 19.2.2020
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emin gec bile kaldk.seve seve
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