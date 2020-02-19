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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’da 4 hoca adayı

Altay’da 4 hoca adayı

Tandoğan veda etti; , İldiz, Koşukavak, ve Diyadin gündemde...

1. 'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan 'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör 'la da yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Altay'da Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ahmet , , ve 'in isimleri geçiyor.
  1. 19.2.2020
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