En iyisi Bursa
TFF 1. Lig’in 2'nci yarısında çıktığı 5 maçtan 4’ünü kazanan Bursaspor, kritik galibiyetlere imza atmaya devam ediyor.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in 16. haftada takımının başına getirilmesi sonrası başarılı bir grafik sergileyen Bursaspor, Süper Lig yolundaki mücadelesini sürdürüyor. İbrahim Üzülmez yönetiminde 7 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 2 yenilgi alıp, 15 puan topladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezası verilen Bursa temsilcisi, buna rağmen 22. hafta sonunda 39 puanla zirve yarışında üst sıralarda yer alıyor. Bursaspor, bu sezon ligde en çok galibiyete (13) sahip takım olma unvanını da koruyor. Bursaspor, ikinci devre oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı. Son olarak geriden kalan hafta sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyet elde eden yeşil- beyazlılar, bu süreçteki te k mağlubiyetini Eskişehirspor'a karşı iç sahada 1-0'lık skorla aldı. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada 12 puan toplayarak, bu periyodun en başarılı takımı oldu.
İÇ SAHADA FIRTINA GİBİ
Bursaspor, iç sahada oynadığı müsabakalarda taraftarlarının yüzünü güldürüyor. Ligde 11 maçı evinde oynayan Bursa ekibi, 8 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, 2 maçta rakiplerine boyun eğdi. Sahasında son olarak, kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'a 19. haftada 1-0 mağlup olan Bursaspor, bir diğer yenilgisini ise 14. haftada Giresunspor'a karşı 3-2'lik skorla almıştı. Bursaspor, ligin 23. haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Süper Lig yolundaki kader maçlarından birine çıkacak. Zirve mücadelesinde kayıp vermek istemeyen yeşil-beyazlılar, aynı puandaki rakibine karşı bu maçtan galibiyetle ayrılıp, ilk 2 yolunda avantajını sürdürmek istiyor. Maç Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
- 19.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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