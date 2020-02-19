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19 Şubat 2020, Çarşamba
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110 bin çocuk yetenek havuzunda

110 bin çocuk yetenek havuzunda

Gençlik ve . , yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, yaklaşık 110 bin çocuğun yetenek havuzuna alındığını söyledi.

Gençlik ve . , yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, yaklaşık 110 bin çocuğun yetenek havuzuna alındığını söyledi. Hedeflerinin, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tesis eksikliği elimizi kolumu bağlayan, önemli bir problemdi. Bu problemin ortadan kalkmasıyla, nitelik anlamında adımlar atacak imkânlara kavuştuk. Hızlı ve güçlü iş birlikleri sağlamak hususunda yeni yönetim sisteminin sağladığı avantajları da iyi değerlendirerek, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik" diye konuştu.
  1. 19.2.2020
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