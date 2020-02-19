110 bin çocuk yetenek havuzunda
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, yaklaşık 110 bin çocuğun yetenek havuzuna alındığını söyledi.
- 19.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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