Futbol değil boks

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan İlhami Ortekin Spor Tesisleri'nde normal olarak başlayan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya daha hırslı başlayan her iki takım maçı 1-1 beraber tamamladı. Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalması ile birlikte yeşil saha bir anda karıştı. Adeta boksöre dönen futbolcular sahada, birbirine girdi. Sahada bulunan görevliler kavgayı yatıştıramayınca bölgeye takviye polis istendi. Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona erdi. Maçtan geriye ise istenmedik bu görüntüler kaldı.